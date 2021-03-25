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【管理Tips】​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓

業界頭條 08:36 2021/03/25

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本港第 4 波新冠肺炎疫情肆虐，疫苗到港有助控制疫情。接種疫苗計劃踏入 1 個月，市民開始接種第二劑疫苗。近日醫生專家表示接種第二劑疫苗副作用較第一劑多，建議接種患者請假休息。「打針假」開始引起討論，有人事顧問認為公司應酌情處理「打針假」。

【員工福利？】為鼓勵更多人接種 日本政府擬推「疫苗假」​​​​​​【見下頁】​

勞工及福利局長羅致光出席電台節目回覆指，政府只能呼籲僱主體諒僱員的情況，如有些僱主很希望僱員自願接種新冠疫苗，而作出友善安排，相信會受僱員歡迎。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍相信，很多公司會酌情處理員工接種疫苗而請假 1 天申請，公司作出友善安排及配備。放假 1 天尚算合理，如員工身體不適請假多於 1 天，如「婦女月事假」情況一樣可申請病假，不論請假時間多長，若能提供醫生紙證明也合情合理。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

政府建議每兩年加 1 日法定假日 2022年佛誕將變「勞工假」​​​​​​【見下頁】​

周綺萍認為，對於企業鼓勵員工接種疫苗，公司會基於兩點考慮。第一，視乎行業狀況和高危特定場所，如員工職位需要經常會見客戶等；第二，人手調配是否安排得到。

【管理Tips】轉新工前如何處理交接期？人事顧問：計清年假工作保障大家​​​​​​見下頁】​

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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