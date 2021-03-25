【疫市營商】生日會統籌公司轉陣 推佈置 DIY 套餐 拓收入來源

新冠肺炎肆虐，生日會等活動統籌機構生意備受打擊，在疫情裏推出 DIY 布置套餐開拓新的收入來源。

限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情【見下頁】

Birthday King 創辦人曾嘉駒說：「 2012 年開始我們便著手統籌婚禮、生日會、公司週年派對等活動，自從 2018 年起我們只做生日會統籌。一方面是生日會市場比較大，二來婚禮、周年派對的行政成本極高，例如婚禮統籌上定然要與新人進行多次會議，周年派對亦要跟主管多次溝通。相對下家長在舉辦生日會時樂於放權，我們在籌備上會更加有效率。」

Birthday King 專為 2 至 10 歲小朋友舉辦生日會，在家長裏口碑非常好，可惜新冠肺炎疫情嚴重打擊活動生意，預約不是取消就是延期，又由於生日會有時效性，延期基本上等同取消，生意一度跌至零。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

增收入兼貫徹環保牌理念 港產竹製品變身拓郊遊市場【見下頁】

曾嘉駒說：「我們本身提供一條龍服務，包括布置、食物、禮物、遊戲、預約場地等等。過住舉辦一次生日會可能有 20 至 30 位小朋友參加，加上兄弟姐妹和家長，每場活動可以有 50 至 80 人，但疫情下活動全停。之前我們 1 個月可以辦到 30 至 50 場生日會，並且接觸到其他潛在的家長客戶。」

迷你倉疫市宣傳要好蹺 開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告【見下頁】

曾嘉駒表示，父母必然以小朋友的健康為優先考慮，舉辦生日會僅是次要，所以現時 1 個月只能辦到大約 5 場小型生日會。他指出，新冠肺炎疫情下父母舉辦生日會，也只會邀請親威和信得過的朋友，人數大約 10 人左右：「但始終不是每個家庭都有花園，要知道現時會所不太願意借出場地給住戶，所以大部分生日會都是在家裏舉行。為了做到這方面的市場，我們推出氣球布置套餐、背景佈置套餐。客人落單後，我們就將產品送到他們家門口，不入屋盡量做到衛生。這方面生意都有市場，彌補到大約兩成生意額。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】