【勞工法例點解】短時間放兩次侍產假有蠱惑？人事顧問：設定寬鬆但必須為配偶或伴侶

近日社交平台「奴工處」群組上載一個法定侍產假帖文，事主指去年 10 月向公司請侍產假後，短期內（不足 １ 年）又需再續申請取侍產假，懷疑是否造假、甚至並非太太而是第三者產子等「話題」，且引起男士侍產假的申請準則和規條。毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，按現時法定侍產假條例，沒有寫明不能再續申請放取侍產假，故事主可再續申請。

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對於在網上流傳的「特殊個案」，公司應如何處理，周綺萍解釋，僱員雖然可再續申請放取侍產假，亦沒有違反法例，惟目前新冠肺炎疫情不穩定營商環境，建議事主不要再申請 5 天侍產假，原因有二。第一、因影響公司對員工印象（個案中懷疑是非元配產子），或會認為事件「內情複雜」，有機會形成負面形象；第二、僱主或擔心員工日後工作表現和精神負擔。

周綺萍又指：「該法例列明字眼為『配偶』或『伴侶』，未必為婚姻關係。除此可見，政府定立法例時細心量度而設計法案，認為法定侍產假條例相對寬鬆，為及僱員生滿足小朋友的需要。」

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

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根據勞工處《2018年僱傭（修訂）（第3號）條例》，若男性僱員子女於 2019年1月18日出生，可享有 5 天侍產假，僱員取假前須按法例的規定預先通知僱主。該條例定明，合資格男性僱員可嬰兒出生後計 10 星期間放取侍產假，可一次過或分開逐日放。

僱員必須在嬰兒預計出生日期（統稱：預產期）前，最少 3 個月通知僱主，打算放取侍產假日期；以及當員工放取侍產假前，通知僱主確實日期。

不過，若僱主要求僱員提供證明，僱員須給予僱主一份書面陳述，述明嬰兒母親的姓名、嬰兒的預計出生日期或確實出生日期，以及簽署證明僱員為嬰兒的父親。至於應該何時提供所需文件給僱主，該條例指僱員放取侍產假首日後 12 個月。

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▲ 僱主要求僱員提供證明，僱員須給予僱主一份書面陳述並簽署。

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Photo：Pexels、Alick Sung