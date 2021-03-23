日本 Sanrio PC 狗/布甸狗口罩 獨立包裝售 $90

網店 Sweety Magic 發售兩款 Sanrio 口罩。



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店方發售的 Sanrio 口罩，提供 PC 狗/布甸狗兩款選擇，口罩更獲 JHPIA 日本口罩工會認可。口罩尺寸為 9cm X16.5 cm 成人碼，一盒 30 個獨立包裝售 $90 (原價:$130)。注意口罩為預訂貨，需要 7 月才到貨，而且店方沒有標明口罩產地來源。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。