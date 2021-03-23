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日本 Sanrio PC 狗/布甸狗口罩 獨立包裝售 $90

行內熱話 17:21 2021/03/23

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網店 Sweety Magic 發售兩款 Sanrio 口罩。
                                                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

店方發售的 Sanrio 口罩，提供 PC 狗/布甸狗兩款選擇，口罩更獲 JHPIA 日本口罩工會認可。口罩尺寸為 9cm X16.5 cm 成人碼，一盒 30 個獨立包裝售 $90 (原價:$130)。注意口罩為預訂貨，需要 7 月才到貨，而且店方沒有標明口罩產地來源。

【其他內容】 盾牌口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

    點擊圖片放大


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【其他內容】【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒

【其他內容】 【只售 $0.75 個】香港製造惠民 ASTM LEVEL 3 醫用口罩 獨立裝特價售 $37.5/50 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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