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【時代的眼淚？】中國現網吧結業潮！兩大致命傷去年逾萬間倒閉

商管策略 17:02 2021/03/23

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在個人電腦（PC）普及前，網吧成為不少人上網、玩遊戲的選擇，甚至曾是中國的熱門行業。但去年中國就出現網吧倒閉潮，除了新冠肺炎疫情影響，還有兩大因素導致網吧成為「時代的眼淚」。

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據中國商業資訊網站「天眼查」顯示，中國在去年有 12,888 家網吧倒閉，其中網吧註銷數量為 9,250 間；至於仍在營業的網吧，截至 2021 年 2 月為有124,818 間。

其實，個人電腦普及和硬件升級成本是造成網吧沒落的原因。網吧為吸引客人將硬件升級，配備餐飲、手遊、桌遊（board game）等服務，導致設備、維護、工資費等支出上升，但消費者不一定接受。跟大城市中較能吸引客人的電競場館相比，多以個體經營的網吧抗風險能力弱，資金壓力讓他們在升級潮中被淘汰。

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個人電腦普及和硬件升級成本是造成網吧沒落的原因。

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雖然《2020年中國遊戲產業報告》數據指出，中國去年遊戲市場實際銷售營收達 2,786 億元人民幣、國內遊戲用戶量達到 6.65 億人，顯示遊戲業仍有前景，但網吧經營者「等客上門」的時代已經過去，要改變經營模式才能生存。

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Photo：Tom Thai@Flickr、Wpcpey

撰文 : 廖淑瑩

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