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【疫市營商】傳統酒家疫情轉型　「輕婚禮」傳承中式文化拓客源 

商管策略 11:37 2021/03/25

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受到限聚令影響，傳統中式酒樓經營困難，有酒樓推出中式藝術輕婚禮服務，希望可開拓新客源的同時讓中國傳統婚嫁文化得以傳承。

京菜酒樓「北京老家」共有 3 家分店，聯合創辦人熊迪安( Judy Hung ) 表示受到疫情影響，香港不少特色菜酒樓都難以支撐，但從另一個角度看，潛在市場愈來愈大，所以更要想辦法渡過今次疫情。

Team Building・引入稀有產品　餐廳小店疫市谷士氣提高營業額見下頁

北京老家在新冠肺炎疫情裏推出「京味籠情四重奏」針對 2 至 4 人市場，為了活用酒樓空間，他們在近期推出了藝術輕婚禮服務，開拓全新市場。

熊迪安說：「佔地 7,000 平方呎的灣仔店在 2018 年開業，特點之一是場地沒有柱身，很適合舉辦發布會和婚宴等活動。我們希望能夠以中式藝術輕婚禮貫徹我們品牌的核心理念，傳承中式文化。所以新服務會與專業人士合作，務求細節做得盡善盡美。」

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迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告見下頁

熊迪安表示，中式婚禮具有歷史文化價值，非常值得新一代保留與傳承，希望透過新服務將中式婚禮提升至藝術層面，並為公司開拓新的收入來源。

增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

合作單位之一的婚禮禮儀顧問羅勤芳指出，藝術輕婚禮內容跟傳統婚禮分別不大，流程會簡單而隆重，楔合『北京老家』裏『家』的感覺。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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