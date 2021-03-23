【逆市擴張】盾牌分店開到第 8 間 口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

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【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
雖然香港口罩供應十分充裕，但有口罩商仍選擇擴充營業。盾牌口罩連月繼在中環、官塘開新店後，最近更落戶荃灣。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠
盾牌口罩指，荃灣口罩專門店於 3 月 23 日開張，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下圖) 開售，回饋老客戶。優惠如下:
3月23日星期二：6.5折（-35%）
3月24日星期三：7折 （-30%）
3月25日星期四：7.5折（-25%）
3月26日星期五：8折 （-20%）
3月27日星期六：8折 （-20%）
3月28日星期日：8折 （-20%）
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如以消委會五星推介盾牌 M40 成人口罩為例，原價售 $60 盒/50個，首日特價為 $39 盒，注意折扣每日遞減。注意優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁及 Follow 盾牌專頁，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售。
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地址:荃灣南豐中心1樓A119B舖
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟