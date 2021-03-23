  • 20°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市擴張】盾牌分店開到第 8 間 口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

業界頭條 15:02 2021/03/23

分享：

雖然香港口罩供應十分充裕，但有口罩商仍選擇擴充營業。盾牌口罩連月繼在中環、官塘開新店後，最近更落戶荃灣。 
                                                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

盾牌口罩指，荃灣口罩專門店於 3 月 23 日開張，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下圖) 開售，回饋老客戶。優惠如下:  

3月23日星期二：6.5折（-35%）

3月24日星期三：7折 （-30%）

3月25日星期四：7.5折（-25%）

3月26日星期五：8折 （-20%）

3月27日星期六：8折 （-20%）

3月28日星期日：8折 （-20%）

【其他內容】 遇陽光現隱藏圖案! Snoopy 隱藏版口罩驚喜登場 Snoopy 口罩 Boxset  開賣

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒

如以消委會五星推介盾牌 M40 成人口罩為例，原價售 $60 盒/50個，首日特價為 $39 盒，注意折扣每日遞減。注意優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁及 Follow 盾牌專頁，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售。 

【其他內容】 【只售 $0.75 個】香港製造惠民 ASTM LEVEL 3 醫用口罩 獨立裝特價售 $37.5/50 個起

地址:荃灣南豐中心1樓A119B舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

【超靚圖案．一盒齊款】MASK FACTORY一周年感謝祭 口罩低至半價發售
今日
【超靚圖案．一盒齊款】MASK FACTORY一周年感謝祭 口罩低至半價發售
HK Medical Mask 一周年 新推多色四摺口罩 並將以特價發售
今日
HK Medical Mask 一周年 新推多色四摺口罩 並將以特價發售
Savewo 救世 3DMASK ULTRA 榮獲 FFP3 最高防護等級認證 全球首款 FFP3、Lv3 及 IIR 口罩
今日
Savewo 救世 3DMASK ULTRA 榮獲 FFP3 最高防護等級認證 全球首款 FFP3、Lv3 及 IIR 口罩
市場拓展 著數優惠 口罩

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣