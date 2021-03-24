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【管理Tips】有日無夜 OT 有必要？4 招提高效率管理好時間

商管策略 12:32 2021/03/24

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人在職場一些基本規條必定要遵守，例如基本工作規範，不過對部分非正規時間工作的員工來說，正常工作模式似乎不太合適。工作模式和習慣因人而異，不排除有些人仿如貓頭鷹一樣，晚上腦筋才靈活。不過，「貓頭鷹模式」工作的人，通常時間彈性工作的工種。《華爾街日報》建議歸納 4 招，讓打工仔開 OT 也能提高效率。

【管理Tips】永遠拖到最後一刻開工？兩招戒掉工作拖延症陋習​​​​​​見下頁】​

（1）多與上司溝通。
當你已向老闆和同僚交待平日晚上工作習慣，他們晚上未必會或沒有義務提醒你工作議程，故使用 Google Sheet 等試算表軟件或網上服務方便自己；

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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【管理Tips】認清5句職場「反話」勿會錯意見下頁】​

（2）規劃電郵日程。
先預先撰寫電郵內容，利用 app（流動應用程式）或電郵內置功能，延遲發送郵件；

（3）劃分界線。
若你的工作習慣是先工作後睡覺，白天時需要更多時間休息，而日程中沒有安排事項，建議可在手機或電腦設定「勿擾通知」（“no-call” ），這樣能延遲開始下個議程，或延長自己休息時間；

（4）規劃完美時間表。
據以住表現和工作經驗，要為數個白天議程的時間安排作出讓步，即使遙距工作亦能設計完美時間表，所以需審慎管理議程或時間表。

日日查閱email無法專心工作？ 3 招解決電郵爆炸煩惱快快收工​​​​​​【見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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