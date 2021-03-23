【疫市營銷】百貨公司開開「專櫃」 Apple首試店中店加強吸客

近年蘋果 (Apple) 在中國各地開設 Apple Store，但受新冠肺炎疫情影響，令擴展計劃暫停。不過蘋果最近作出新嘗試，罕有跟美國百貨公司 Target 合作，在 Target 的分店開設「店中店」，成為品牌的新營銷策略。

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蘋果在在全美 17 間 Target 設立「Mini Apple Store」的店中店。這並非是授權店模式，而是類似 Apple Store 的直營模式，形式上類似傳統商場的化妝品牌專櫃。雖然店鋪空間較小，但店內裝潢跟 Apple Store 一致。

Target 裏的 Mini Apple Store 仍以展示 iPhone、iPad、Apple Watch 等新產品。店內員工則由 Target 指派，但在就任前，會接受蘋果產品的銷售培訓。不過，Mini Apple Store 不會提供售後及使用培訓之類服務，這些服務依舊只會由 Apple Store 提供。

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蘋果在百貨公司開設 Mini Apple Store 目的其實很明確：令蘋果產品能觸及到更多客群，讓他們感受蘋果產品的魅力，從而達成銷售。新計劃顯示出蘋果與第三方合作變得頻繁，比起增加 Apple Store 的數量，依靠第三方零售的合作關係，蘋果反能與二、三線城市的客戶建立起更多交集，同時也不必擔心經營店鋪所帶來的風險。

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Photo：shutterstock、Target、Apple、moneypath