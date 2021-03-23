【玩具爭霸戰】LEGO 無懼疫情收入年增 13%　開樂園・中式主題產品救市

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【疫市營商】準新人取消婚禮或延期 婚禮業自組市集疫市尋出路
雖然新冠肺炎疫情打擊各行各業，但玩具業似乎成為「疫市贏家」。其中玩具積木品牌樂高（LEGO），去年收入為 437 億丹麥克朗（約港幣 544 億元），按年增 13%。品牌在亞太區的收入維持穩定增長，中國也貢獻不少，公司亦透過推出主題產品和興建主題樂園，以增加收入。
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中國一直是樂高重點投資的市場，成功吸引不少中產家庭的喜愛，成為時下年輕人收藏、表現興趣個性的消費符號。為了迎合中國市場，樂高也推出本土化的產品。
去年品牌推出樂高蒙基兒童系列，成為中國首個主題玩具產品。設計靈感來自中國的傳說西遊記，蒙基（Monkie）即孫悟空的意思。樂高對其賦予很高的期待，認為這將是亞太地區未來最暢銷的系列玩具。此外，樂高也曾推出以中國農曆新年及團年飯為主的限定套裝，今年再推出舞獅和新春廟會主題套裝。
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門市也是樂高收入來源之一，截止 2020 年底，樂高全球門店共有 678 間，預計今年將開設 120 間門市，中國佔 80 間。據悉，樂高計劃將在上海興建樂高主題渡假樂園，預計今年內動工，在 2024 年開幕，將成為全球最大的樂高樂園，未來也會跟迪士尼樂園展開競爭。
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Photo：Tweme Rum Lnsolwi、LEGO、DutchAstrid
撰文 : 廖淑瑩