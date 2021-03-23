【疫市營商】年輕內容創作者成疫市贏家！Snapchat 設獎金制派近 8 億

在新冠肺炎疫情下，社交平台成為重要的娛樂，甚至是收入主要來源。Snapchat 去年 11 月，推出製作短片的新功能 Spotlight，並設有獎金制度。隨著 Snapchat 至今已發放超過 1 億美元（約港幣 7.8 億元）的獎金，令一位年輕創作者，靠健身等短片和獎金大賺約 163 萬美元。

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受惠於 Snapchat 新功能，以及平台每日發放 100 萬美元的獎金制度，令年僅 22 歲的 Evan Alberto 在截至 3 月時已賺取約 90 萬美元（約港幣 698 萬元）。

已從事內容創作兩年的 Alberto 表示，當初只是為了增加曝光率而拍攝短片，也不確定能得到多少獎金，他只是某天晚餐時和女友簡單拍攝一段短片然後發布；兩星期後他收到該影片讓他賺了 9.4 萬美元的通知。

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▲ 年僅 22 歲的 Evan Alberto 在截至 3 月時已賺取約 90 萬美元 (約698萬港元)。

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但隨著 Snapchat 的創作者數量接近飽和，創作者的的收益也會減小，加上每日 100 萬美元的獎勵計劃，可能會隨時中斷。不過，對創作者來說，即使 Snapchat 結束獎勵計劃，他們也不會離開平台。因為他們已經建立了 fans ，且有其他方法可以接觸到觀眾，或透過 fans 與品牌合作。

據 Snapchat 母公司 Snap 的最新業績顯示，Spotlight 每月活躍用戶已超過 1 億人，而每日上傳影片數量已超過 17.5 萬條。

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Photo：Evan Alberto、unsplash