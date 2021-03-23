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HK Medical Mask 一周年 新推多色四摺口罩 並將以特價發售

行內熱話 02:07 2021/03/23

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香港口罩廠 HK Medical Mask 表示，將推出新款口罩。
                                                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

HK Medical Mask 表示，已成立差不多一周年。廠方指將會陸續推出更多款式，首先第一彈是日後新推的口罩全是四摺，而且口罩上會印上廠方 Logo。全部新口罩，均會在稍後的周年感謝祭以特價發售。

【其他內容】 遇陽光現隱藏圖案! Snoopy 隱藏版口罩驚喜登場 Snoopy 口罩 Boxset  開賣 

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【其他內容】Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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