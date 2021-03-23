HK Medical Mask 一周年 新推多色四摺口罩 並將以特價發售

香港口罩廠 HK Medical Mask 表示，將推出新款口罩。



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HK Medical Mask 表示，已成立差不多一周年。廠方指將會陸續推出更多款式，首先第一彈是日後新推的口罩全是四摺，而且口罩上會印上廠方 Logo。全部新口罩，均會在稍後的周年感謝祭以特價發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。