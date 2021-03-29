【附購買連結】HK Medical Mask 一周年新推多色四摺口罩 以特價 $50 盒發售

香港口罩廠 HK Medical Mask 表示，將推出新款口罩。



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HK Medical Mask 表示，已成立差不多一周年。廠方指將會陸續推出更多款式，首先第一彈是日後新推的口罩全是四摺，而且口罩上會印上廠方 Logo。同時廠方更推出口罩優惠!



1. 50 片裝 ASTM LEVEL 3 口罩減至 $50/盒

2. 四款四摺式新設計口罩，分別係：黑色、深紫、綠色、淺黃全部均是，30 片獨立包裝，優惠價 $50/盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。