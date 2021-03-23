Savewo 救世 3DMASK ULTRA 榮獲 FFP3 最高防護等級認證 全球首款 FFP3、Lv3 及 IIR 口罩

香港口罩廠 Savewo 救世表示，旗下的 3DMASK ULTRA 獲得 FFP3 認證。



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救世表示，SAVEWO 3DMASK EXTREME PRO (簡稱EX PRO）為全港首款通過歐盟EN149:2001+A1:2009 測試達至FFP3 最高防護等級認證，保護效能遠超N95，擁有極致過濾率，呼吸阻力卻在傳統FFP3 unvalved 呼吸器阻力一半以下。此口罩更成為全球首款同時通過EN149:2001+A1:2009 FFP3 、ASTM LEVEL3 及 EN14683 TypeIIR 的醫療用呼吸器！此口罩售價為 $189，一盒有 30 個獨立包裝口罩。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。