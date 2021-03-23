【超靚圖案．一盒齊款】MASK FACTORY一周年感謝祭 口罩低至半價發售

香港口罩廠 MASK FACTORY 表示，將推出新周年口罩優惠。



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MASK FACTORY 今次準備了新一輪的口罩優惠，口罩減價低至半價起 (詳見下圖)。預計於 2021年3月23日（星期二) 下午 6 時正式發售。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。