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​​​​​​【營商市道】尖沙咀舖位空置率近 18%　市況疲弱口罩舖都救唔到

業界頭條 19:02 2021/03/22

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香港新冠疫情反覆，零售市道依然疲弱。據美聯工商部最新數據顯示，全港商舖整體空置率為 11.5 %。尖沙咀地區空置率 17.7 %，成 4 大核心區域之冠。當中尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環的「吉舖」數目淨減少 77 間至 867 間，其中元朗區空置率下跌 5.7 %。

本港 4 大「核心區」中，名店林立尖沙咀廣東道空置舖位淨增 8 至 15 間，相反銅鑼灣羅素街吉舖淨減 1間，而民生消費元朗區，元朗大馬路（青山公路至元朗段）空置舖位，大減 17 至 9 間。

【營商Tips】疫情影響吉舖處處 拆細短租舖業主・小商戶兩利​​​​​​【​見下頁

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【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

尖沙咀區空置率  17.7% 數字首次創新高，當中彌敦道增 16 間至 43 間吉舖。美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，最新整體街舖空置率略為回落，主要是舖租大幅下挫吸引口罩店、散貨場及賀年用品店等短租行業進駐，部分尖沙咀業主趁市況轉弱，加快重建或翻新物業，也減低空置率。

【疫市直擊】 加連威老道吉舖處處反是好事？服裝店東主：藥房消失 outlet・樓上舖重生見下頁

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，4 個核心區域空置率較去年第 3 季 12.5 % 回落至 11.5%，元朗降至 5.7 %，統計涵蓋 222 條街道，合共 10,174 間街舖 ，當中 4 大核心佔 7,539 間，數據主要反映第 4 波疫情後及疫苗接種前的商舖市道。

【疫市營商】不怕疫情與迫遷！小店食肆趁租平搬舖東山再起見下頁

預計本港未來商舖租務市場。美聯旺舖董事盧展豪指，隨疫情逐漸穩定，口罩店商戶數目或接近見頂，今年上半年舖租市場，飲食及民生必需品行業需求仍然殷切，相信是商舖租務市場的主力。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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