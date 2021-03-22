​​​​​​【營商市道】尖沙咀舖位空置率近 18%　市況疲弱口罩舖都救唔到

香港新冠疫情反覆，零售市道依然疲弱。據美聯工商部最新數據顯示，全港商舖整體空置率為 11.5 %。尖沙咀地區空置率 17.7 %，成 4 大核心區域之冠。當中尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環的「吉舖」數目淨減少 77 間至 867 間，其中元朗區空置率下跌 5.7 %。

本港 4 大「核心區」中，名店林立尖沙咀廣東道空置舖位淨增 8 至 15 間，相反銅鑼灣羅素街吉舖淨減 1間，而民生消費元朗區，元朗大馬路（青山公路至元朗段）空置舖位，大減 17 至 9 間。

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尖沙咀區空置率 17.7% 數字首次創新高，當中彌敦道增 16 間至 43 間吉舖。美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，最新整體街舖空置率略為回落，主要是舖租大幅下挫吸引口罩店、散貨場及賀年用品店等短租行業進駐，部分尖沙咀業主趁市況轉弱，加快重建或翻新物業，也減低空置率。

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美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，4 個核心區域空置率較去年第 3 季 12.5 % 回落至 11.5%，元朗降至 5.7 %，統計涵蓋 222 條街道，合共 10,174 間街舖 ，當中 4 大核心佔 7,539 間，數據主要反映第 4 波疫情後及疫苗接種前的商舖市道。

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預計本港未來商舖租務市場。美聯旺舖董事盧展豪指，隨疫情逐漸穩定，口罩店商戶數目或接近見頂，今年上半年舖租市場，飲食及民生必需品行業需求仍然殷切，相信是商舖租務市場的主力。

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