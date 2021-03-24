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【疫市營商】賣芋頭酥都有大數據分析？推新產品拓文青市場

數碼轉型 10:58 2021/03/24

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「楓糖乳酪布甸蛋捲」開拓新市場。

不少店舖都會引入會員制度，通過分析資料，公司就能掌握客戶構成。有小店透過分析客戶的消費紀錄，發現尚有潛在市場尚未充足發掘，決定以開發產品配合新市場，在經營上做得更加全面。

90 後少女創香港芋頭酥品牌 用心造不怕抄襲見下頁

「大頭芋」創辦人譚綺敏（Mabel）指出，公司經營 3 年多儲了不少會員。她說：「最近我們開始嘗試分析數據，發現超過 1,000 元消費的客人大部分都是 30 至 35 歲以上，他們會買散水餅，又或者買派對用食品。換句話說，一些較年輕、20 歲左右的市場我們是未充分發掘，他們消費力其實不低，可能我們的產品對他們的吸引力未夠，又或者宣傳未到位。」

為了對症下藥，譚綺敏便要開發新產品針對個別市場。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

譚綺敏指出，現時不會將營業額放在營運上的首位，會更重視品牌定位及發展方向。主力產品芋頭酥的業務較看重回頭客，品牌要在吸納新客方面再下功夫，新產品「楓糖乳酪布甸蛋捲」就是針對 20 歲左右又有消費力的文青市場開發，外表討好，極之適合「打卡」。

迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告見下頁

譚綺敏說：「新產品會進行各種推廣，例如試食、優惠價加購等等。要在 20 歲年齡層做宣傳其實也不易，所以未來我們會出主題蛋糕、散水餅套餐等等有噱頭的新產品，產品會做得更加精美，目標是吸引客人『打卡』放上社交媒體。他們主動傳播對我們來說會是免費又高效的宣傳。有利於開拓不同層次的客源。」

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撰文 : 陳文政

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