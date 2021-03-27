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【疫市營商】租金跌市集短租舖湧現　兩男創免費平台對接場主商戶

商管策略 19:12 2021/03/27

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一場新冠肺炎，除了訪港旅客大減，也令不少旺區「吉舖」湧現。疫情下租金下跌，反而令市集和短租舖成逆市奇葩，不少人也趁機透過這些渠道創業。兩位男士也看準市場趨勢，創辦免費平台對接場主及商戶。

藥房食肆結業二手貨買賣旺？夜冷舖東主：貨多到唔想收見下頁

「既然找餐廳也有 OpenRice（搜尋平台），為何我們不能開發展銷場的 OpenRice？」PopupEasy 創辦人 Gary Leung 指，由於網上對於展銷場和場主的評價良莠不齊，令初入行的人較難找到有知名度或做得好的場主，因而創立香港展銷場地配對交易平台 PopupEasy ，助用戶找到相關資訊，同時可以讓場主在平台上招租，尋找商戶。

平台現時以免費性質運作，平台「零收入」下經營風險高。 Gary 直言，估計今年未必會有盈利，但認為先做好基本內容更重要。他又指，平台真正獲利的時間，可能是透過廣告費或其他增值服務，如引入不同服務供應商，為檔主提供一站式服務。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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疫情反覆市道先復活？市集頻招租攤位租金回到疫情前見下頁

PopupEasy 成立時間短，另一創辦人 Matthew Yau 稱，反而令平台更著重用戶體驗。他留意到不少檔主反映有「夾檔」需求，因此增設相關功能，切合客戶需要。他透露，未來平台會加強增值服務，例如開放予展銷推廣員、場地布置公司等可在平台上尋找目標客戶。

雖然平台現時免費為場主和租戶進行對接，但兩人希望可以為展銷業界建立生態圈。

尖沙咀舖位空置率近 18% 市況疲弱口罩舖都救唔到見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：HKMO 香港市集協會Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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