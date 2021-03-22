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【熱的凍飲】台茶飲店做不出「熱的半糖微冰」奶茶遭投訴　香港同行：無理要求只能隨機應變

業界頭條 22:29 2021/03/22

分享：

台灣有客人要求購買熱的凍飲。

台灣有連鎖飲品店受刁難，有客人要求「熱的半糖微冰」奶茶，店員無法處理，該客戶竟透過線上評論怒斥店員態度差，惹來大量網民炮轟。有業界人士表示香港亦有這種客人，營業時需隨機應變。

增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

台南某間連鎖飲品店有客人想購買「熱的半糖微冰」奶茶，雖然店員不停詢問客人到底要熱還是凍飲，客人仍只重復要求，最後更在 Google 評論上狠批店員態度差，該評論被網民截圖公審，痛批發文者無理取鬧。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

店主親自回應事件。

趁租金跌5成半年開10店　手工乳酪店鎖定中高檔客源見下頁

香港茶飲店「幸福週末」創辦人廖舒衡表示，偶然亦會遇到不合情理的要求，遇到上述情況會乾脆分成兩個杯，一杯熱飲，另一杯則會是就半杯冰。他說：「我們遇過客人想買『桂花烏龍茶』想走甜，但桂花飲品係有桂花糖漿才有桂花味，就算解釋完對方仍然堅持走甜，最後唯有用桂花花瓣，利用 SHAKE 杯搖到烏龍有桂花香再交給對方，都是要隨機應變。」

限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情見下頁

廖舒衡指出香港亦有不講情理的客人，必須隨機應變。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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