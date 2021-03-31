【濾鏡行銷】企業品牌轉AR濾鏡營銷　3 大元素助產品爭曝光

近年不少大型知名品牌在 Instagram 等社交媒體平台加設濾鏡推廣，同時與品牌粉絲及網民互動望獲更大成效，增加產品曝光，甚至可加深顧客對品牌廣告形象。

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採用擴增實境（Augmented Reality；AR）濾鏡技術的手機推廣項目，能增添中用戶和商戶互動關係及趣味，故企業開始採用。Social Stand 創辦人黃啟亮（Bernie）認為，成功濾鏡行銷具 3 大元素：

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（1）濾鏡具趣味性及自娛性，如：計分，可重複玩等元素；

（2）完成後能分享給朋友。香港止汗產品營銷實例，濾鏡效果用戶讀急口令可變成歷史人物，用戶想分享之餘，別人也覺得有趣；

（3）突出品牌價值及產品服務特點。

黃啟亮又說，第一和第二種因素可構成「遊戲」，倘若品牌價值及產品資訊未能巧妙結合在內，令用戶忽視「遊戲」與品牌之間的關係，故成功濾鏡推廣項目必須以上 3 種元素平衡。至於濾鏡營銷有助推崇品牌核心價值？他認為要視乎製作者設計時有否放在「遊戲」之中。

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▲ 利用濾鏡將家裏變為跑道，以取代因疫情無法親身進行「爬行大賽」。

最近黃啟亮與牛津大學合作推出網上版《牛津寶寶一級方程式大賽—線上爬行大賽》，利用濾鏡將家裏變為跑道，以取代因新冠肺炎疫情無法親身進行爬行大賽。黃啟亮又指：「父母與子女一起玩這款濾鏡產品，故符合自娛性、具分享性，成功取得目標受眾效果，而疫情期間減少面對面銷售，這期間收到不少客戶查詢濾鏡產品。」

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黃啟亮又說，現時濾鏡營銷在香港 Facebook 和 Instagram，以及外國 Snapchat 等社交平台十分流行；AR 技術應用較以前更進步，助讓品牌創建濾鏡效果。對於濾鏡行銷未來發展，黃啟亮認為：「相信未來使用者對濾鏡效果要求高、朝著更好玩方向，且非單純玩玩遊戲。」

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