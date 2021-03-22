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【真捱唔住了】告急失效!? 龍門冰室銅鑼灣分店可能被封舖 即將結業

行內熱話 16:40 2021/03/22

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曾是人氣長龍食店的龍門冰室/瓏門冰室，剛帶來壞消息 - 就是其銅鑼灣分店即將結業。
                                                
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

受疫情影響，早前龍門冰室已發帖告急 (按此瀏覽詳情)，指受「禁晚市堂食」影響，令餐廳入不敷支，積壓太多債務，餐廳難以經營。不過店方今日在 Facebook 再發帖 (原文見下圖)，大意指兩個星期多謝香港人支持該店，但銅鑼灣分店做到今日，應該不可再經營，因如無意外將會有執達吏收舖。

店方指銅鑼灣分店虧損嚴重，無奈之下唯有忍痛結業。當龍門冰室銅鑼灣分店結業後，港島區再沒有該店的分店。店方又指真係好需要食客支持，先可以繼續行到落去。

【其他內容】 遇陽光現隱藏圖案! Snoopy 隱藏版口罩驚喜登場 Snoopy 口罩 Boxset 周二開賣
 

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撰文 : 張文啟

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