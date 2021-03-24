新冠肺炎疫情肆虐，令經營環境變差，但「宅經濟」成為疫下新常態。網上購物、社交平台在疫情下需求大增，同時改變了企業的宣傳方式。有前藝人就看準短影片商機，投資近 7 位數字創立短片平台，對接商戶、藝人和 KOL，進行宣傳營銷。

開網店產品好轉自然賣得？顧問：等客到不如做好 SEO【見下頁】

曾從事演藝工作十多年的周子揚，早已看好短片網上平台，認為其在未來 5 至 10 年有巨大需求，因此在今年年初推出「手拍 SpokesPerson」。平台利用短片商戶進行宣傳，讓客戶透過 app（流動應用程式）直接向藝人或 KOL 接洽宣傳及代言，為商戶、藝人和 KOL 帶來「三贏局面」。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

創意技術輸出不受疫情影響 「80後」屏幕廣告公司反攻內地日韓・歐美【見下頁】

周子揚解釋，傳統媒體例如電視廣告的收費昂貴，「起步要十幾萬二十萬元」，令不少中小企卻步。此外，藝人比較被動，若要拍戲、唱歌很多時要由公司或經理人引廌，才有機會賺取收入。因此，他希望透過平台為中小企宣傳，也可以讓藝人或 KOL 增加收入。

開發時間短收費合理 本地軟件公司「罐頭式App」助中小企快速數碼轉型 【見下頁】

由藝人變成生意人，周子揚在創業過程中也遇上不少挑戰。「你做一啲咁創新嘅嘢，啲人會睇下你做唔做得掂先，所以這段時間聽到不同聲音」雖然外界對平台有不同見，但周子揚仍努力實現理想。他希望在 1 年內能做到收支平衡，亦在香港和海外市場進行融資方案。平台現時除了網上營銷，同時會進行直播，將產品通過直播進行營銷。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：warc