雖然新冠肺炎影響營商環境，但創業不少年青人仍選擇在疫情下創業。有社福機構最近推出創意產品開發平台，提供比賽、培訓及預售活動，助年青人由零開成為老闆。

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香港中華基督教青年會及全利集團合辦「YTips 青年創意產品開發平台」，招募 15 至 35 歲有意創業的人士。參加者只需提交產品設計構思，經初步評審後，會獲配對合適的顧問進行專業顧問並制定生產方向。在計劃後階段，大會會邀請合適的參賽作品進行網上預售，爭取商業顧問支持並進行大規模生產後再推出市場。

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計劃涵蓋的設計產品種類廣泛，包括 4 大範圍：

「新奇玩具」：設計出含有 STEM 元素的創新玩具;

「寵物良品」：提升照顧寵物效率的創意用品;

「保健復康」：保健復康用品;

「生活小品」：無聊小物、療癒小品等;

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