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【NGO創業方案】青年創業無從入手？YMCA 推創意產品開發平台（附申請連結）

商管策略 07:09 2021/03/23

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雖然新冠肺炎影響營商環境，但創業不少年青人仍選擇在疫情下創業。有社福機構最近推出創意產品開發平台，提供比賽、培訓及預售活動，助年青人由零開成為老闆。

年薪逾70萬！Google 網上證書課程 瞄準項目管理・數據分析・UX設計見下頁

香港中華基督教青年會及全利集團合辦「YTips 青年創意產品開發平台」，招募 15 至 35 歲有意創業的人士。參加者只需提交產品設計構思，經初步評審後，會獲配對合適的顧問進行專業顧問並制定生產方向。在計劃後階段，大會會邀請合適的參賽作品進行網上預售，爭取商業顧問支持並進行大規模生產後再推出市場。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

計劃涵蓋的設計產品種類廣泛，包括 4 大範圍：

  • 「新奇玩具」：設計出含有 STEM 元素的創新玩具;
  • 「寵物良品」：提升照顧寵物效率的創意用品;
  • 「保健復康」：保健復康用品;
  • 「生活小品」：無聊小物、療癒小品等;

疫情會過去的 全球逾7成CEO： 業務前景比去年樂觀見下頁

有興趣參加者可按此申請

西班牙試行4天工作周  政府派補貼免企業減薪裁員見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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