【疫市營商】婚紗店推100元自助任試婚紗・包改包洗保生意

新冠肺炎疫情肆虐，加上政府實施限聚令，導致不少婚宴被迫無限期擱置，婚嫁等相關行業的生計大受影響。不過有本地婚紗店在疫情下找到機會，推出以低至 100 元 1 小時任試婚紗，以及平租名牌婚紗等策略吸引新人，成功保住生意。

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Uno bridal 負責人袁敏琪表示，新冠肺炎疫情下新人只能留港拍攝及舉行小型婚宴，加上經濟問題令新人減少預算，「從前新人要求最誇、最閃的婚紗禮服，現在即使有婚宴都唔會大搞，連帶婚紗禮服要求都變得簡單。」

她相信，簡約婚宴或會成為疫後新常態。雖然新冠肺炎疫情令生意大受打擊，但袁敏琪也引入自助式任試婚紗，收取 100 至 200元的費用， 讓新人試盡店內婚紗，「即使沒有合適的婚紗，也能補貼些少電費」。

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除了 1 個價錢任試婚紗，店舖也主打薄利多銷策略，以約 1/4 的價錢就能租用美國和西班牙等地的婚紗。袁敏琪指，外國設計及生產紗婚的公司也因應全球經濟環境改變做法，如推出簡約風的婚紗，以降低價錢，同時不再要求代理婚紗店要購買全部新產品，「昔日規定要購買 10 多件，現在只購買 1 件也可以」。

袁敏琪認為，變相可以降低婚紗店的經營成本和出租價錢，為供應商、婚紗店及新人帶來三贏局面。

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Photo：Uno bridal