  • 20°C
香港時間 : 2021322日 (週一) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒樓結業】又是難敵疫情？富臨皇宮北角店租約期滿結業

行內熱話 09:07 2021/03/22

分享：

新冠肺炎疫情反覆政府實施防疫規例，對各行業造成嚴重打擊，餐飲業也無例外，最近接二連三酒樓難敵疫情相繼結業，繼沙田利苑酒樓結業後，連富臨集團旗下的富臨皇宮北角店張貼結業告示，一眾熟客日後請移玉步到柴灣分店「嘆茶」。

【新城市唯一元老】酒樓難做!? 利苑約滿告別沙田 利苑：感謝食客一直支持！​​​​​​【見下頁

日前富臨皇宮北角店於門前張貼告示，內容提及北角店因租約期滿，將於 3 月 22 日結業，同時顧客日後可到鄰近分店惠顧，造成不便敬請原諒，並衷心感謝各界一直對富臨皇宮（北角店）支持。

富臨皇宮上水分店去年卻因新冠肺炎疫情停業，更因員工遣散費等勞資糾紛問題入稟勞資審裁處，經調解後進行和解。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

【Fans心痛】開業僅兩年不敵疫情 高達Café大阪道頓堀店月底結業見下頁】​​

富臨集團官網顯示，富臨中菜包括「皇室1號囍臨門」、「富臨皇宮」、「富臨酒家」、「富臨漁港」、「囍臨門酒家」、「金皇廷」、「富城薈」及「富臨」等分支。

富臨皇宮在 2010 年成立，現時富臨皇宮酒樓合共 7 間，目前官網仍未刪除富臨皇宮北角分店資料，除富臨皇宮北角店張貼結業告示外，富臨集團（富臨皇宮 - 北角店）的 Facebook 還未發布租約期滿結業的消息。

又一回憶消失! 日本 TOKYU HANDS 池袋店突然宣布結業​​​​​​見下頁

富臨皇宮酒樓合共 7 間，官網及Facebook 還未發佈租約期滿結業的消息及刪除富臨皇宮北角分店資料。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：fulum.com.hk

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】設中央廚房減成本　趁租平旺區開市集食肆
今日
【疫市營商】設中央廚房減成本　趁租平旺區開市集食肆
【防疫措施】餐飲處所需提升換氣量・裝空氣淨化機　小型食肆：已入不敷支叫苦連天
2021/03/19
【防疫措施】餐飲處所需提升換氣量・裝空氣淨化機　小型食肆：已入不敷支叫苦連天
【疫市營商】原有旅行社業務不濟毋須愁　HIS 接手蕎麥麵店目標開百間店
2021/03/19
【疫市營商】原有旅行社業務不濟毋須愁　HIS 接手蕎麥麵店目標開百間店
商業營銷 勞資糾紛 疫情 餐飲 酒樓 中菜

下一篇文章

創業奇情之「破如輪轉（下）」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣