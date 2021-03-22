【酒樓結業】又是難敵疫情？富臨皇宮北角店租約期滿結業

新冠肺炎疫情反覆政府實施防疫規例，對各行業造成嚴重打擊，餐飲業也無例外，最近接二連三酒樓難敵疫情相繼結業，繼沙田利苑酒樓結業後，連富臨集團旗下的富臨皇宮北角店張貼結業告示，一眾熟客日後請移玉步到柴灣分店「嘆茶」。

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日前富臨皇宮北角店於門前張貼告示，內容提及北角店因租約期滿，將於 3 月 22 日結業，同時顧客日後可到鄰近分店惠顧，造成不便敬請原諒，並衷心感謝各界一直對富臨皇宮（北角店）支持。

富臨皇宮上水分店去年卻因新冠肺炎疫情停業，更因員工遣散費等勞資糾紛問題入稟勞資審裁處，經調解後進行和解。

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富臨集團官網顯示，富臨中菜包括「皇室1號囍臨門」、「富臨皇宮」、「富臨酒家」、「富臨漁港」、「囍臨門酒家」、「金皇廷」、「富城薈」及「富臨」等分支。

富臨皇宮在 2010 年成立，現時富臨皇宮酒樓合共 7 間，目前官網仍未刪除富臨皇宮北角分店資料，除富臨皇宮北角店張貼結業告示外，富臨集團（富臨皇宮 - 北角店）的 Facebook 還未發布租約期滿結業的消息。

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▲ 富臨皇宮酒樓合共 7 間，官網及Facebook 還未發佈租約期滿結業的消息及刪除富臨皇宮北角分店資料。

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