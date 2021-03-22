【業務數碼化】 逾5成香港小型企業拓電子支付　澳洲會計師公會：建議政府重啟D-Biz

新冠肺炎疫情肆虐逾 1 年，令本港小型企業的商業信心跌至新低，同時加速企業數碼轉型。澳洲會計師公會的發表的「亞太地區小型企業調查」指出，有 57% 的香港企業開拓電子支付令銷售額增加。公會建議，可考慮重新開放「遙距營商計劃」(D-Biz) 的申請。

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澳洲會計師公會 2021 年大中華區分會會長陳銘嚴指，香港小型企業對業務增長的預期已經連續兩年在 11 個受訪市場中排名最低。53% 的受訪者認為新冠肺炎疫情在 2020 年對其業務運營產生了最主要的負面影響，其中 65% 的受訪者預計至少需要 1 年才能從新冠肺炎疫情中恢復。對於企業如何應對疫情時，香港小型企業主要採取的行動為尋求政府的支持和補貼（33%）、減少資本支出（32%）及減少員工人數/成本 （22%）。

▲ 澳洲會計師公會2021年大中華區分會會長陳銘嚴

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網上行銷也是企業應對疫情的方法，其中有 57% 的香港受訪者以電子支付方式獲得超過 10% 的銷售額。陳銘嚴表示，政府在財政預算案中宣布發行電子消費券，對於小型企業來說是絕佳的機會體驗電子支付和電子商務的優勢。鑑於「遙距營商計劃」反應熱烈，公會建議政府可考慮重新開放該計劃的申請，以繼續推動小型企業數字化和科技應用。

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