台灣壽司郎（スシロー）早前推出的優惠活動，掀起台灣市民「改名潮」。顧客的姓名中有「鮭」、「魚」同音者，可享 5 折起的用餐優惠 ; 若是同音同字者，更可直接「全枱免費」。這場活動兩日共接待千名「鮭魚」用餐，據悉壽司郎有意再推相同活動「添食」。

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這次的優惠活動引起全台，甚至日本的關注。不少台灣人為了得到「全枱免費」的優惠，紛紛將姓名改成「鮭魚」。《朝日新聞》報道，台灣壽司郎表示，公司內部會視這次活動的結果為未來的企劃，又透露下次會推出「鮪魚」或「鰻魚」的優惠活動。

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「鮭魚之亂」引起社會關注，對企業來說這次活動可提品牌的知名度，但是否值得？中正大學企管系教授曾光華接受《數碼時代》訪問時指，壽司郎這次雖然可以提升知名度，但不利於品牌的長期形象。他指，當知名度大增時，特別是當操作機制不完全在企業控制範圍內，潛在傷害的機率也因而增加。因為社會大眾對事件的觀感、對企業形象的認知，是否與企業所期望的相同？如果答案是否定，那可能賺了知名度，卻損失了企業形象，如當媒體報道「店員態度差劣」的標題時，反對企業不利。

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Photo：台灣壽司郎、爆料公社