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【SME學堂】Amazon 轉 App 圖示竟惹負評　企業隨意換標誌影響品牌形象

商管策略 15:05 2021/03/22

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亞馬遜（Amazon）早前更換應用程式的圖示（icon） ，以招牌微笑曲線配上藍色鋸齒封箱膠紙的圖樣，但亞馬遜的新 icon 惹來負評，有人覺得它與前納粹黨領袖希特拉的樣貌十分相似。企業更換 Logo 可以為消顧客帶來新鮮感，但如何如何管理品牌形象也是一大學問。

Uniqlo・村上春樹聯名出T恤 同級品牌合作聯乘威力更大見下頁

亞馬遜的新 icon 引起負評後，公司再推出新版 Logo，把原先的鋸齒封箱膠紙，改成撕了一角的膠帶。但亞馬遜仍未澄清是否因爲輿論而再更改程式圖示，只表示希望這次全新改版，能讓消費者在電話購物時開心，嘴上能掛著微笑。

其實，這不是首次有品牌的標誌（logo ）出現疑似納粹的形象。2013 年，美國百貨公司 J.C. Penney 一個位於加州的廣告牆上，曾出現一個與希特拉宣誓手勢相似的茶壺，廣告事後立即被百貨公司撤回。

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亞馬遜的新Logo 卻惹來負評，有人覺得它與前納粹黨領袖希特拉的樣貌十分相似。(圖右)

企業更改公司 logo 以至僅僅應用 app 的 icon 是一大學問，由配色、圖形到文字，它反映品牌的價值，也反映出品牌領導者的觀點。 若把標誌想像品牌的一面鏡子，優質的產品或服務會產生光，讓 logo 去放大這些光束，呈現給消費者光鮮亮麗的印象。反之，如果企業底氣不足，標誌便難以發揮作用，不會有人記住，甚至在市場丁點意義沒有。

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2013年美國百貨公司 J.C. Penney 一個位於加州的廣告牆上，曾出現一個與希特拉宣誓手勢相似的茶壺，廣告事後立即被百貨公司撤回。

「12蚊」店模式沒落？兩大原因致DAISO拓高價市場見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

Photo：Amazon、unsplash、IMGUR

撰文 : 廖淑瑩

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