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TOMICA x Maskology 將推兩款圖案口罩 更推出送口罩活動

行內熱話 01:50 2021/03/22

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香港口罩廠 Maskology 表示，將推出 TOMICA Maskology 口罩。
                                               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

Maskology 表示，即將聯同日本 TOMICA 推出聯乘口罩，最適合男孩子使用。雖然暫時未有 TOMICA 口罩的發售資料，但廠方已公開兩款新口罩的設計 (見下圖)，並有成人、中童和小童等口罩尺寸選擇，相信迎口罩推出日期不遠。此外，廠方亦推出送 TOMICA Maskology 口罩活動。

送口罩參加方法

1. 讚好 「Maskology 口罩．學」FB 專頁

2. 於帖文分享自己  TOMICA 珍藏照片及 Tag 3 個朋友仔

3. 讚好並分享帖文至 ，並設定為公開

*截止日期為 2021 年 3 月 24 日晚上 11:59 分

活動結束後，廠方會於 7 日內選出 10 位參加者，並於稍後送出「TOMICAMaskology」 口罩乙盒。


【其他內容】 遇陽光現隱藏圖案! Snoopy 隱藏版口罩驚喜登場 Snoopy 口罩 Boxset 周二開賣 

    點擊圖片放大
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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