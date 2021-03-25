【正式開賣】TOMICA x Maskology 將推兩款圖案口罩 售 $128 盒

香港口罩廠 Maskology 表示，將推出 TOMICA Maskology 口罩。



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Maskology 表示，即將聯同日本 TOMICA 推出聯乘口罩，最適合男孩子使用。TOMICA 口罩為 Lv 3 水平，有成人、中童和小童等口罩尺寸選擇，將於 3 月 26 日中午 12 時開售，會員更可享低至 9 折。

開售時間：2021年3月26日中午12時

數量及包裝：每盒30個、獨立包裝

款式:設有175、160、142及123mm 四個尺寸

發貨日期：10-14個工作天

售價︰$128 盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。