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【一盒齊三款】同舟新推 「春天的琉球皇Oki」口罩 特價售 $89 盒

行內熱話 01:40 2021/03/22

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香港口罩廠同舟，又推出新一系列琉球皇口罩。 
                                              
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

同舟再跟琉球皇合作，推出春天感覺的小清新款 Oki 口罩。此口罩支援 3E>99% 防護，一盒內含有 3 款琉球皇口罩，30 片獨立包裝，售價為 $89。預計發貨日期為 3 月29 日開始。

    點擊圖片放大
    +2


【其他內容】 遇陽光現隱藏圖案! Snoopy 隱藏版口罩驚喜登場 Snoopy 口罩 Boxset 周二開賣

同舟口罩規格

-一盒30個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)
-尺寸：17.5cm x 9.5cm/14.5 x 9.5cm
-BFE & PFE & VFE > 99%
-香港製造

售價: $89 盒 (原價$138/盒)

口罩購買連結<<<

【其他內容】Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒

【其他內容】 【只售 $0.75 個】香港製造惠民 ASTM LEVEL 3 醫用口罩 獨立裝特價售 $37.5/50 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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