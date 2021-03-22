【一盒齊三款】同舟新推 「春天的琉球皇Oki」口罩 特價售 $89 盒

香港口罩廠同舟，又推出新一系列琉球皇口罩。



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同舟再跟琉球皇合作，推出春天感覺的小清新款 Oki 口罩。此口罩支援 3E>99% 防護，一盒內含有 3 款琉球皇口罩，30 片獨立包裝，售價為 $89。預計發貨日期為 3 月29 日開始。

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同舟口罩規格

-一盒30個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)

-尺寸：17.5cm x 9.5cm/14.5 x 9.5cm

-BFE & PFE & VFE > 99%

-香港製造



售價: $89 盒 (原價$138/盒)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。