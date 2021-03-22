Savewo 救世 x 高智能方程式 將推出 3Dmask 口罩

香港口罩廠 Savewo 救世，終於迎來第一個自家聯乘產品。



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Savewo 救世集中做專業口罩，並沒有推出圖案口罩。事實上，廠方亦曾推出 Snoopy 和小王子口罩，但只是進行代工，不是採用自家品牌推出。今次 Savewo 救世表示，為了祝賀神作 《Cyber Formula，高智能方程式 》 推出 30 周年，Cyber Formula X SAVEWO 聯乘確定，相信廠方會推出一系列口罩產品，但廠方仍未公布詳情。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。