唔用無得食! 意大利餐廳拒非安心出行用戶用餐 指已受夠假名假手機號碼

自從政府於上月底放寬食肆晚市堂食,食家必須使用《安心出行》程式作登記或手寫個人資料,才可進入餐廳堂食。有意大利餐廳卻採用更「嚴格」的措施,要求食客使用《安心出行》,否則不讓客人進入餐廳。



意大利餐廳 Capo Group 早前在官方 Facebook 以 「Leave Home Safe Users Only」為題帖文(原文見下圖),指出因區內疫情爆發,為顧及員工及客人安全,所以只招待使用《安心出行》的客人。

該餐廳指,不少客人指沒有手機或沒有數據而拒用《安心出行》,即使客人同意填寫資料,亦填入假名假手機號碼,甚至「Or you add your details as Mickey Mouse living at Disneyland」(客人指自己是米奇老鼠)。餐廳表示:「Well sorry」,已經受夠假資料,不想此情況再發生。餐廳指,使用《安心出行》是最好的方法,可以減輕員工和客人的不安。若客人不掃《安心出行》碼,就要有心理準備或被拒入餐廳進食。



▼ 點擊圖片放大 +4 +3



