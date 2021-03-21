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唔用無得食! 意大利餐廳拒非安心出行用戶用餐 指已受夠假名假手機號碼

業界頭條 10:12 2021/03/21

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自從政府於上月底放寬食肆晚市堂食，食家必須使用《安心出行》程式作登記或手寫個人資料，才可進入餐廳堂食。有意大利餐廳卻採用更「嚴格」的措施，要求食客使用《安心出行》，否則不讓客人進入餐廳。
                                             
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意大利餐廳 Capo Group 早前在官方 Facebook 以 「Leave Home Safe Users Only」為題帖文(原文見下圖)，指出因區內疫情爆發，為顧及員工及客人安全，所以只招待使用《安心出行》的客人。

該餐廳指，不少客人指沒有手機或沒有數據而拒用《安心出行》，即使客人同意填寫資料，亦填入假名假手機號碼，甚至「Or you add your details as Mickey Mouse living at Disneyland」(客人指自己是米奇老鼠)。餐廳表示:「Well sorry」，已經受夠假資料，不想此情況再發生。餐廳指，使用《安心出行》是最好的方法，可以減輕員工和客人的不安。若客人不掃《安心出行》碼，就要有心理準備或被拒入餐廳進食。

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撰文 : 張文啟

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