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遇陽光現隱藏圖案! Snoopy 隱藏版口罩驚喜登場 Snoopy 口罩 Boxset 周二開賣

業界頭條 01:25 2021/03/21

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異度空間工作室表示，即將發售 Peanuts Snoopy 口罩 Boxset。 
                                            
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

今次發售的 Snoopy 口罩套裝將在 23/3 晚上 10 點開售，預計 4 月中開始出貨。此口罩套裝共有 90 片口罩，全部獨立包裝，套裝包括：

1.Snoopy壓印版口罩 30個裝

2.Woodstock壓印版口罩 30個裝

3.Snoopy限量版口罩 10個裝

4.Snoopy太空人限量版口罩 10個裝

5.Snoopy隱藏版口罩 10個裝

【其他內容】 【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒

當中以 Snoopy 隱藏版口罩最特別，除不但是印上 Snoopy 圖案的 KF94、ASTM Level 3 立體口罩外，最吸引的是其「隱藏」設計。據官方提供的影片題示 (影片擷圖見下圖)，口罩在室內環境是白色沒有圖案的，但到室外有陽光的環境，口罩會漸漸顯現隱藏 Snoopy 圖案，此設計口罩最適合需要上班、不方便戴太花巧口罩的 OL 使用。但官方暫沒有此口罩的獨立發售版資料。
 

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【其他內容】Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒

Snoopy 口罩規格

KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

口罩設計以一般成人用家為本

立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (3.0以下)

細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%

香港製造

售價: $688 一盒，免運費

口罩購買地址<<<

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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