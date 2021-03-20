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又一回憶消失! 日本 TOKYU HANDS 池袋店突然宣布結業

行內熱話 02:46 2021/03/20

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疫情下衝擊各行各業，受疫情影響極大的日本，亦有不少商店結業。不過今次日本「景點」之一的 TOKYU HANDS 池袋店，卻不是單因疫情而宣布結業。
                                            
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TOKYU HANDS 是不少遊客到東京池袋必去的商店，主要是其有大量潮流精品和手信購買。今次店方宣布，將在今年 9 月關閉池袋分店，是 TOKYU HANDS 各店中第一間關閉的大型店鋪。 

據日本媒體報道，TOKYU HANDS 池袋店結業的決定在疫情出現前已開始考慮，結業主因是因為 TOKYU HANDS 身處的大廈落成多年 (1984 年建成)，已出現老化問題，店方需要投入大量金錢作改裝，惟在疫情下預計未來收益未如理想，因此店方認為不再值得繼續營業，所以有結業的最終決定。日後大家去日本旅行時，又少一個好地方了!

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撰文 : 張文啟

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