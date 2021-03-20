第三批新設計! Sanrio 可愛圖案港產口罩 搶先訂購有最多 85 折優惠

Sanrio 產品專門店 Sanrio Gift Gate 現再發售新一批的 Sanrio 圖案口罩。



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店方表示，現在推出第三批的 Sanrio 圖案口罩預購活動，今次提供新設計的卡通圖案，卡通包括布甸狗、My Melody、Sanrio Characters 、Keroppi 和 OSARUNOMONKICHI。由即日起至4月6日，預訂口罩即享優惠。買滿 3-5 盒即享 95 折，6-7 盒 9 折。8 盒或以上 85 折。買家購買 3 盒或以上更獲免運費。另買家亦可以 $9 換購消毒洗手液 (原價$19.9)。

新款口罩仍是 Level 2 規格，一盒 30 個獨立包裝，香港製造，尺寸有大、中、小碼選擇，售價為 $99.9。口罩預計 6 月上旬至中旬發貨。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。