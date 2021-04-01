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【疫市營商】疫情印刷商收入跌近半　轉噴畫設計一條龍回報更勝出版

商管策略 12:12 2021/04/01

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新冠肺炎肆虐，學校停課，商業機構節源，令書版印刷客源縮窄。有公司在疫情下推出牆身設計、噴畫等新服務，增加收入補上疫情下的收入缺口。

限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情見下頁

TELLUS Design 業務以書版設計、印刷為核心，包括：商業機構年報、商品目錄、公司簡介；為學校印刷校刊、練習薄；為海外客戶印刷紙品包裝等等。公司創辦人 Angela Lam 說：「公司在 2017 年創辦時專注設計，後來慢慢增加業務，現時承包設計、尋找物料、樣版、生產、出貨等的一條龍服務。在香港做印刷確比內地印刷成本高，但由於能監控過程和印刷品質，我們亦樂於與海外公司對接，定期到國外參展，所以儲夠客戶。同時我們也有一定口碑，某些商業機構在印製含有機密資料的招標書也會和我們合作。」

她續稱，新冠肺炎疫情改變了營商大環境，不僅學校停課、商業機構縮減規模，連餐廳也出現結業潮，流失大量穩定收入來源。海外公司合作方面，無法出國參展亦令相關收入大受打擊，TELLUS Design 整體生意跌了接近一半。為了開拓新的收入來源，公司開拓噴畫、牆身設計等新業務。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

Angela 說：「在剛開始轉型時確會面對不同困難，例如要找到合適材料，學習專業的技術，為成品進行妥當安裝，我們之前的確是少接觸這方面。但幸好疫情裏商會朋友守望相助，成功渡過了難關。而且由於我們以設計起家，做牆身設計反而在回報周期上比書版更好。」

新業務為公司帶來了新收益，Angela 表示公司會繼續在新冠肺炎疫情裏嘗試不同可能性。

趁租金跌5成半年開10店　手工乳酪店鎖定中高檔客源見下頁

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撰文 : 陳文政

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