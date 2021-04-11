【一盒齊 5 色】便利妥大地色系 3D 口罩 獨立包裝減價售 $68 盒

上一篇文章
Gimans Care 機動戰士高達 Level 3 口罩 現貨發售
香港口罩廠便利妥新推大地色系 3D 口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠
便利妥大地色系自然 Earth Tone 盒裝 3D 口罩，現已在各大藥房發售。此口罩一盒有 5 色，全是採用自然色系。一盒口罩共有 20 片，獨立包裝，並提供 M、L 兩個尺寸、口罩售價原為 $80 盒，現在福港中西大藥行售 $68。
【其他內容】 日系 KF94 3D立體口罩 售 $25/10個
便利妥口罩規格
香港製造
20片/盒，獨立包裝
歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR
ASTM F2100-19 Level 2
細菌過濾率≥ 98%
微粒子過濾率≥ 98%
病毒飛沫 ≥ 98%
產品大小：18.4w x 16.6h cm
售價:$80
口罩購買地址<<<
【其他內容】Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒
【其他內容】 韓國 Wellpick KF94 四層立體口罩 平售 $90/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟