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【一盒齊 5 色】便利妥大地色系 3D 口罩 獨立包裝售 $80 盒

行內熱話 21:28 2021/03/19

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香港口罩廠便利妥新推大地色系 3D 口罩。
                                          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

便利妥表示，大地色系自然 Earth Tone 盒裝 3D 口罩，已在百佳和官方網店等新上架。此口罩一盒有 5 色，全是採用自然色系。一盒口罩共有 20 片，獨立包裝，並提供 M、L 兩個尺寸，售價為 $80 盒。

【其他內容】每個只售 $1.9! 韓國製造 K-Medic Mask KF94 立體口罩 售 $95/50個

    點擊圖片放大


便利妥口罩規格

香港製造

20片/盒，獨立包裝

歐盟EN14683:2019 + AC:2019 Type IIR

ASTM F2100-19 Level 2

細菌過濾率≥ 98%

微粒子過濾率≥ 98%

病毒飛沫  ≥ 98%

產品大小：18.4w x 16.6h cm

售價:$80

口罩購買地址<<<

【其他內容】Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 

撰文 : 張文啟

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