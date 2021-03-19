【疫市營商】原有旅行社業務不濟毋須愁　HIS 接手蕎麥麵店目標開百間店

新冠肺炎疫情持續 1 年多，各行各業大受打擊，尤其餐飲及旅遊業。疫情下愈來愈多老店相繼結業，有日本航空公司眼見老字號蕎麥麵店即將面臨倒閉，卻選擇接手繼續經營。

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日本一家 31 年歷史的蕎麥麵店（神奈川県伊勢原市）宣布即將倒閉，其後與日本旅行社 HIS 進行技術轉讓，更於 2020 年 10 月在埼玉縣川越市，開設首間蕎麥麵店名為 「滿天之秀蕎麥麵」（満天ノ秀そば）店舖，並將蕎麥麵店連鎖店方式擴展，包括「飯田橋店」、「神田店」及「四谷店」（四ツ谷店間）等，這 4 間不同品味和風格店舖，當中 HIS 公司職員會在蕎麥麵店任兼職 。

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今年 2 月 16 日開業的四ツ谷分店，店長中村隆一認為，日本蕎麥麵店海外擴張市場具發展潛力，並計劃獨立開辦 100 間蕎麥餐廳。

日本傳媒報道，HIS 預料關閉國內 90 間門市，另一間旅遊業巨頭 JTB 亦計劃關閉 25% 門市，並延遲招聘計劃。HIS 更開拓另類遊歷項目，官方網頁顯示新項目除 4 間蕎麥麵店外，更增設網購、 代掃墓 ，以及跟 IT 初創公司合作或投資等業務。網購方面，HIS 海外記念品項目遍布歐洲、美國、加拿大、拉丁美洲、中東等地。

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