【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒

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屈臣氏在推出農曆年口罩後，就沒有推出新款口罩。不過記者發現 WATSMASK 牛仔雙色口罩已在門市和網店上市。
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今次新推出的 WATSMASK 牛仔口罩，採用類似牛仔布的紋理，分別有牛仔藍和灰色口罩，感覺大方型格，男女合用。新口罩採用 Level 2 防護水平製造，一盒 30 個，全獨立包裝，而且一盒已有齊牛仔藍和灰色口罩。此口罩零售價為 $79.9，易賞錢會員價 $69.9。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。