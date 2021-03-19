【防疫措施】餐飲處所需提升換氣量・裝空氣淨化機　小型食肆：已入不敷支叫苦連天

日前政府公布社交距離措施延長至 3 月 31 日，規定餐飲處所 4 月底前遵守換氣量或空氣淨化設備的規定，並須提供註冊專門承建商檢測證明。有食肆東主指政府不斷要求企業增加防疫措施，加重成本負荷收入又無法彌補，業界「叫苦連天」。

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政府規定持有食物業牌照的餐飲處所持牌人，需在 4 月 30 日前將換氣量每小時提升最少 6 次或已安裝空氣淨化設備。老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡東主郭華光（Kenneth）表示：「政府規定每兩星期讓員工做檢測、提升換氣量及安裝空氣淨化設備等，加重餐飲業的負擔，因找專門承建商測試和評估費，甚至改通風系統，均需要花費約 6,000 至 7,000 港元。」

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▲ 業界指安裝 1 部空氣淨化機成本高，約10,000 元。

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郭華光又指：「以自家舖約 1,800 呎面積為例，需要安裝 4 部空氣淨化機合共約 4 萬港元，還未計檢查和評估費。現時政府此舉做法，不能做到開源節流，成本效益只會越低。」

▲ 餐飲處所 4 月底前遵守換氣量或空氣淨化設備的規定，持牌人須提供註冊專門承建商檢測證明。

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現時食環署網站已設網上申報表，供持有食物業牌照的持牌人及非持牌人作網上登記並上載，由註冊專門承建商（通風系統工程類別分冊）提供相關資料及以食物環境衞生署指明格式的證明書；而食環署將會在網頁上刊載已證明，要求每小時提升最少 6 次，或已安裝空氣淨化設備的持牌餐飲處所名單，以供市民查閱。

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