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【防疫措施】餐飲處所需提升換氣量・裝空氣淨化機　小型食肆：已入不敷支叫苦連天

業界頭條 14:13 2021/03/19

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日前政府公布社交距離措施延長至 3 月 31 日，規定餐飲處所 4 月底前遵守換氣量或空氣淨化設備的規定，並須提供註冊專門承建商檢測證明。有食肆東主指政府不斷要求企業增加防疫措施，加重成本負荷收入又無法彌補，業界「叫苦連天」。

客人攜導盲犬用膳被要求離開 餐廳如何妥善處理免犯法​​​​​​【​見下頁

政府規定持有食物業牌照的餐飲處所持牌人，需在 4 月 30 日前將換氣量每小時提升最少 6 次或已安裝空氣淨化設備。老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡東主郭華光（Kenneth）表示：「政府規定每兩星期讓員工做檢測、提升換氣量及安裝空氣淨化設備等，加重餐飲業的負擔，因找專門承建商測試和評估費，甚至改通風系統，均需要花費約 6,000 至 7,000 港元。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

業界指安裝 1 部空氣淨化機成本高，約10,000 元。

晚市重開樓上餐廳生意未回復 轉攻 「飛機餐」到會補收入見下頁

郭華光又指：「以自家舖約 1,800 呎面積為例，需要安裝 4 部空氣淨化機合共約 4 萬港元，還未計檢查和評估費。現時政府此舉做法，不能做到開源節流，成本效益只會越低。」

餐飲處所 4 月底前遵守換氣量或空氣淨化設備的規定，持牌人須提供註冊專門承建商檢測證明。

餐廳無人包外賣食物變壞？同行：純人手分配出錯可解決​​​​​​【見下頁】​

現時食環署網站已設網上申報表，供持有食物業牌照的持牌人及非持牌人作網上登記並上載，由註冊專門承建商（通風系統工程類別分冊）提供相關資料及以食物環境衞生署指明格式的證明書；而食環署將會在網頁上刊載已證明，要求每小時提升最少 6 次，或已安裝空氣淨化設備的持牌餐飲處所名單，以供市民查閱。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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