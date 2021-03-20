創業奇情之「破如輪轉（下）」

【上回講到】有種人，不屈服於命運，擁有破釜沉舟的精神，在逆境中迎難而上，寫下一頁頁的創業傳記，最後成功或失敗？可能已經不太重要了。

夢想創業家 Keyman 曾創下過億元的口罩網上銷售紀錄，他和拍檔 Kent 不惜工本增加產量，總算完成大量預購定單，口罩市場亦漸趨穩定；半年後兩人再接再厲，不過第 2 次預購定單數量大跌，雖仍達到 2,000 多萬元，但跟預期的目標相去甚遠。

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Keyman 感到要為這口罩龍頭品牌另闢銷售途徑，尋找新的出路，否則很快會被市場遺忘。

「有一條彩虹，由 300 款口罩組成，就是我們店舖的標誌。」Keyman 發揮電影導演的本色，在腦海中描繪出店舖的裝潢。實體店策略確定下來，Kent 負責找投資者加盟，他找到了以往的電影投資人而現時是 Bitcoin 投資者的 Tommy。這位投資人曾經是 Kent 的老闆，他以支持舊同事的心態投資開設實體店

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疫市之下旺區租金大跌，樂觀來說是進駐實體店的好時機；可惜人算不如天算，政府突然禁止晚市堂食，晚間街上人流銳減，生意額不如預期。Tommy 作為投資者收到每月報表後心知不妙，苦口婆心勸告兩人減省開支。Keyman 本打算以店鋪收入填補之前投資損失，可惜事與願違，最後更受到 Tommy 以截斷水喉相迫，唯有大幅裁減總部人手，眾人叫苦連天。

「你的口罩店很精采，新聞熱點報道更引起公眾關注，其他廠家望塵莫及。」金融中介人 Benny 此時聯絡 Keyman，建議他將口罩廠借殼上市。「在那處跌低就在那處站起來。」Benny 經過一番遊說，最後故技重施，Keyman 毅然決定配股給上市公司，透過換股方式將資產及生意額注入，跟公司股價共同進退。破如輪轉，Kent 當日被 Keyman 選定為公司負責人，已作好了最壞打算。

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金融市場瞬息萬變，金融產品價值變化萬千，誰估得到 Bitcoin 價值可以暴升 10 倍，相信比口罩廠及加盟店的微利根本不同一層次，近日 Tommy 心情大好，並沒有再計較得失，店舖回不回本也罷，就是不要為自己的退休生活添煩添亂。上市公司也跟大市走勢持續向好，又有誰會想到新冠肺炎疫情之下股市會大幅反彈？Keyman 和 Kent 發現金融市場獲利比生產口罩多幾倍，兩人也因 Eddie 的介紹在股票市場賺回之前的虧蝕，更恍然大悟並慨嘆：「識造口罩還不如識炒股票。」

Keyman 與 Kent 晚上在辦公室飲酒閒聊，夢想創業家又有新的想法，他要把他的口罩故事拍成電影，Kent 咕嚕咕嚕地道：「今次不要再找我持牌了！」他提出了新的想法，就是找年邁的父母當 keeper！

創業甚麼事也會發生，但父母破產也不會影響他們的生活。Keyman 與 Kent 兩人嘻哈大笑。

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Photo：何志衡

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