【打工仔福音】工傷濟助金上調至600萬元　下周提交立會・5月14日生效

香港勞工法例受僱員工作期間遭遇意外受傷，法院裁定僱主須支付損害賠償。政府今日（3 月 19 日）刊登《2021 年僱員補償援助條例（修訂附表4）公告》將訂明濟助付款上調至港幣 600 萬元，訂明每月數額和額外每月數額，同樣增至 4 萬元，待立法會先訂立審議程序，新付款水平於 5 月 14 日生效。

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勞工處表示，受傷僱員賺取收入能力會在工傷後受到影響，影響幅度視乎他們傷勢的嚴重程度；調整 3 個訂明資助付款項目的水平，能給予受傷僱員，特別是重傷僱員及其家庭一筆可觀的首次款項，以及調升每月付款數額，維持他們生活切合的需要。

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香港現有法例，若僱員嚴重受傷可同時獲支付訂明額外每月數額。今日政府刊登的《2021年僱員補償援助條例（修訂附表4）公告》條例下，訂明濟助付款數額為港幣 150 萬元，而每月數額及額外每月數額為 1 萬元。

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立法會 3 月 17 日通過 3 項決議，調高《僱員補償條例》、《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》及《職業性失聰（補償）條例》合共 18 個補償項目的金額。3 條條例共18 個補償項目調高，增幅介乎 2.68 %至 18 %。

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