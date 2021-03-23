【疫市營商】失業率高企年青人受罪　開數 IT・數碼營銷課程助抗疫境

新冠肺炎肆虐，失業率高企，有教學平台提供受政府認可的進修課程，讓年輕人在疫情下有多條出路，課程深受年輕人歡迎，公司的生意在疫情裏提高 3 成。

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「點止學嘢」（X Wave Academy）2016 年成立，專門為為香港創業者提供數碼營銷課程。創辦人 Andy Lam 說：「我們也會提供課程給年青人，讓他們有機會轉型入行做 IT（資訊科技） 。在新冠肺炎疫情裏 IT 的人才需求很大，對年青人來說是個好機會。」

「點止學嘢」目標客群為 18 至 30 歲人士。Andy 坦言，失業率提升令更多人謀求轉行，連帶令公司營業額在新冠肺炎疫情下提高近 3 成。

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Andy 指出，公司提供的「網頁製作證書課程」已獲政府資歷架構第三級認證，學生完成相關課程，即能進行前端網頁製作，同時有能力接一些網頁、網店設計的 freelance ，增加議價能力。

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Andy 解釋 ：「例如我們有學生是生物系畢業的，在新冠肺炎疫情裏舉步維艱，乾脆就轉型做 IT 人，透過課程入行後再慢慢累積工作經驗，建構人脈，慢慢進修。同時新冠肺炎疫情下懂得設計網站非常吃香，很多公司都想請，若然本身便懂得平面設計又同時懂得寫網頁就更好，部分學生甚至在疫情裏自力更生開公司做老闆。」

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