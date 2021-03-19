設計超出位! 台灣奕綸推福祿壽清明限定款口罩

下一篇文章
【一度斷市】港店超良心價平賣台灣金鑽鳳梨 高糖度現貨最平賣 $15 個
清明節快到，估不到有口罩廠以神明和清明主題推出口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠
今次出位的口罩設計，是由台灣奕綸口罩廠帶給大家。口罩本體採用類似「衣紙/金紙」的橙金玩色，再印上福祿壽圖案，共有兩款設計。注意此口罩不是給燃燒用，是真的可給用戶配戴，而且更有安全證書，證明口罩不含有害物質。
此口罩一盒 30 個，有齊兩款設計，售 $299 新台幣。
【其他內容】每個只售 $1.9! 韓國製造 K-Medic Mask KF94 立體口罩 售 $95/50個
口罩購買地址<<<
【其他內容】Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒
【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟