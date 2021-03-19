【一度斷市】港店超良心價平賣台灣金鑽鳳梨 高糖度現貨最平賣 $15 個

由於中國突禁台灣鳳梨入口，令台灣鳳梨大熱起來，一度令市面斷貨。不過其實台灣不斷有鳳梨收成，所以供應不是問題。有港店更大量入口台灣的金鑽鳳梨。



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豪記蔬果表示，3 月 20 日會有一大批台灣金鑽鳳梨到港，早上 9 時左右送到。今批台灣金鑽鳳梨售價為 $120 箱，是 10KG 箱裝，分別有 6/7/8 裝，如果以一箱 8 個計，每個鳳梨只是 $15，比現時市面發售約 $40 平一半以上，但當然每個鳳梨會較細個。

店方又指今批台灣金鑽鳳梨不設留貨，先買先得。而且下批台灣金鑽鳳梨售價會加至 $140 箱，所以店方未決定是否入貨，買家有興趣就要把握機會。



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