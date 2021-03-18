【小心入錯假貨】中國「日本製」壹加生活鐵鍋被爆造假 日本匠人實為演員假扮

國內有一句流傳多時的名言，就是「中國甚麼都是假的，只有騙子是真的！」近日中國品牌壹加生活就被揭發宣傳造假，當中以「日本古法鐵鍋鑄造師伊藤慧太」宣傳日本進口鐵鍋，但實情是伊藤慧太這位「日本匠人」，是由中國演員懷遠假扮。當然，這款日本進口鐵鍋也非 MIJ，而是由內地代工廠生產，且售價更 mark up 兩倍多。



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近日國內品牌壹加生活被揭宣傳造假，當中以「日本古法鐵鍋鑄造師伊藤慧太」宣傳日本進口鐵鍋，而於宣傳可見的「伊藤家族」四代製鍋、「一生只做一件事」的理念打動不少網民，使其成為熱賣產品。不過，實情是伊藤慧太這位「日本匠人」，是由中國演員懷遠假扮的，並足足假扮了兩年多才被識破。

當然，壹加生活日本進口鐵鍋縱於產品上刻有日本製造字樣，產品標籤亦標示製造商是日本株式會社伊藤製作所，位於日本富山縣射水市松木，也於宣傳文案上提到「1892 年前後，初代創始人伊藤穗高受到鑄器魅力吸引，走上拜師學藝之路，其後幾代人不斷將技藝發揚光大，在百年間屢獲日本非遺傳統工藝獎、大阪文化獎勵獎、日本手工工藝匠人等榮譽」。



可是，此產品實非真正的 MIJ，只是由內地代工廠生產。另外，聰明的大家應也估到，鐵鍋第一代創辦人、第二代繼承者的宣傳照片同樣造假，他們實際上分別為日本小說家志賀直哉，以及雕刻家高村光太郎，同為 1883 年出生的。更甚的是，產品售價更是 mark up 兩倍多，如於雙 12 天貓年盛典中，見到產品售價是 1,169 人民幣（約 HK$1,417），但代工廠王源吉冶坊出售的同款產品，只是 499 人民幣（約 HK$605）而已。

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上海市閔行區市場監管局表示，早於去年 12 月 10 日局方已接到舉報，提到壹加相關公司涉嫌利用網店進行虛假宣傳，銷售偽造產地鍋具，而據網購平台銷量保守估計，截至去年 12 月，鐵鍋銷售總額超過 3,000 萬人民幣。其後執法人員連夜徹查，並對待售的涉案產品採取了行政強制措施。至於有部分消費者反映進行產品退款時遭上阻滯，不是被品牌客戶服務職員列入黑名單，就是被告知不要散佈及相信謠言。

此壹加生活鐵鍋亦曾在香港發售，去年便有網店發售其中的一個型號，售價為 $850。各小店如有售賣此品牌產品的話，便要注意是否需要停止發售!

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