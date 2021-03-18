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打科興點算!? 歐盟宣布成立「綠色數碼證書」疫苗護照 不接納中俄疫苗

行內熱話 16:21 2021/03/18

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新冠肺炎肆虐超過 1 年，嚴重打擊全世界的旅遊業。隨著疫苗推出，各國亦考慮推出「疫苗護照」制度，希望盡快恢復旅遊經濟。早前歐盟委員會提出數碼疫苗證書草案交議會審議，正式公布設立「綠色數碼證書」（Digital Green Certificate）制度，針對性地放寬出入境措施，不過現時不接納中國及俄羅斯的疫苗。 

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歐盟剛剛公布設立綠色數碼證書（Digital Green Certificate）制度，建立一套全歐盟通行的認證機制，協助恢復歐盟成員國間的人員流動。歐盟綠色數碼證書共分 3 款，分別供已接種疫苗人士、新冠肺炎康復者，以及對病毒呈陰性反應人士使用，提供電子及實體版本，兩個版本的證書都設有二維碼（QR code）以辨別真偽。

至於接受哪一種新冠疫苗，現時證書只依照歐洲藥品管理區（EMA）批准的疫苗，意味中俄疫苗暫不被接納。以匈牙利為例，該國現時主要都是使用中國國藥集團研發的疫苗，以及俄羅斯 Sputnik-V，這均不會被認可。

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證書申請費用全免，在全歐盟範圍內都有效，並涵蓋部分非歐盟歐洲國家，包括：冰島、列支敦斯登（Liechtenstein）、挪威及瑞士。此外，在歐盟居住的非歐盟公民，亦可申請。歐盟強調綠色數碼證書只是臨時措施，疫情完結後便會取消。

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撰文 : 何兆洋

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