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專題:粵港澳大灣區新機遇

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港店雪上加霜!? 深圳擬建「免稅消費中心」購物天堂 羅湖大灣區免稅城藍圖曝光

行內熱話 18:16 2021/03/18

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全國政協 13 屆 4 次會議當中提及粵港澳大灣區戰略在十四五的規劃中，為加快推動區內各地謀拓新發展空間。深圳多區正推動實現「市內免稅」政策，打算建造出一個如香港一樣的免稅購物天堂。當中，羅湖的方案已經制定完成，將國貿大廈改造為「粵港澳大灣區免稅城」。

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深圳羅湖區日前公布的《羅湖區產業發展十四五規劃》（下稱規劃）時，便提出市內免稅政策。規劃中指，羅湖將會建設一個跨境消費中心，從而加快推進「國貿免稅城」的項目，建設出粵港澳大灣區免稅城。規劃同時會積極爭取推行市內免稅政策，支持有條件的企業申請免稅品經營資格，並善用羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，改善口岸的消費環境。

羅湖區工信局局長周建軍稱，羅湖現正與兩大免稅集團，分別是深免集團和中免集團接洽，加快推動國貿大廈免稅城項目落實，望可將大灣區免稅城項目納入深圳綜合改革試點事項清單。現時，項目已制定出初步方案。

另外，值得注意的是，深圳不單爭取羅湖可做到市內免稅，同時也有為前海區和鹽田區相討相關政策。前海管理局日前與深免集團表示，將會在免稅貿易上有一個新的合作並已簽定了戰略協議。協議中提到雙方將共同建設「三店、兩平台、一中心」，「三店」即代表離境市內免稅店、外滙商品免稅店、「免稅保稅相銜接及保稅 + 新零售」免稅體驗店；「兩平台」即指免產業鏈綜合運維平台、全球高端商品銷售平台；「一中心」指的是全球免稅品調撥中心，望可進一步將資源集中在前海，建造出粵港澳大灣區免稅購物中心。

而深圳鹽田區則積極研究以類似「海南島模式」的相關免稅政策，在限定的區域和額度內，國民可以購買到免稅商品。所謂的「海南島模式」，即是遊客到當地旅遊時，在指定的免稅店購物，離開時可獲退稅。

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撰文 : 徐慧兒

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